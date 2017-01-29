Korkunç olayda emlakçıya ceza geldi

Dört gün önce vahşetin yaşandığı evi günlük olarak kiraya veren emlakçıya, evde kalanların kimliklerini emniyete bildirmediği gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesildi

İzmir'deki olay, geçtiğimiz çarşamba Çiğli'de günlük kiralanan bir dairede yaşandı. Cezaevinden 5 ay önce tahliye olan Turan Sert (35), kasiyerlik yapan 23 yaşındaki yeğeni Şeyma Soyuipek ile söz konusu evde buluştu. İddiaya göre genç kız, bir internetten gördüğü evi emlakçıdan günlük 100 liraya kiraladı. Akşam saatlerinde daireye gelen emlakçı, kapı açılmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Şeyma Soyuipek ile amcası Turan Sert'in cansız bedenlerini buldu. Turan Sert'in, genç kızı tabancayla vurup, intihar ettiği belirlendi. Şeyma Soyuipek'in babasının 25 yıl önce Hollanda'ya kaçak gitmek isterken iki kez yakalandığı, üçüncü kez kaçak gitmek için hazırlık yaparken daha önceki kayıtları çıkmasın diye soyadını değiştirdiği öğrenildi. Polisler evde yaptığı incelemede, uyuşturucunun etkisini arttırmak amacıyla kullanılan ve bong diye tabir edilen düzenek ele geçirdi. Şeyma Soyuipek'in bir süre önce erkek arkadaşı ile aralarında söz yüzüğü taktıkları ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri evde bulunan ve amca ile yeğenin müzik dinlediği dizüstü bilgisayara da incelemek üzere el koydu.

MESLEĞİ BIRAKTI, İLANLARI KALDIRDI

Olayın yaşandığı evi günlük eşyalı olarak kiraya veren emlakçıya ağır ceza geldi. Kanun hükmünde kararname ile 1174 sayılı kimlik bildirim kanunda yapılan yeni düzenlemeyle emlakçı M.H.'ye evde kalanların kimliklerini emniyete bildirmediği için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 bin lira ceza kesildi. Emlakçı M.H. cezanın ardından ev kiralama işini bıraktı, internetteki ilanlarını kaldırdı. Turan Sert'in Facebook hesabından 3.5 ay önce, "Belki de bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, sırf başkaları mutlu olsun diye" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Şeyma Soyuipek

Amca Turan Sert