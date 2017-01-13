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KORKUNÇ ÖLÜM, BÖYLE BULUNDU

Korkunç ölüm, böyle bulundu

Samsun'da bir ağacı budayan vatandaş kestiği dal ile ağaç gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

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Samsun'un Terme ilçesinde çıktığı ağacı budayan bir kişi, kestiği dal ile ağaç gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Terme'nin Bazlamaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet U.(65), budama yapmak için merdiven yardımıyla ağaca çıktı. Motorlu testere ile ağacı budayan Ahmet U., kestiği büyük bir dal ile ağaç gövdesi arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ahmet U., ağaçta hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi Terme İtfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla ağaçtan indirilen ceset morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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