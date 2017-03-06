Korkunç sabotaj iddiasına soruşturma başlatıldı

Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'nın düşme tehlikesi atlatmasına neden olan, pilot tüpünde bitki tomurcuğu bulunması olayı hakkında soruşturma başlattı. Bakan Fikri Işık'ın talimatıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na olayın detayları soruldu. Soruşturma açılmadığı bilgisinin verilmesi üzerine, Bakan Işık, olayın detaylı olarak soruşturulması ve aydınlatılması talimatı verdi. Talimat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SUİKAST GİRİŞİMİ ŞÜPHESİ

Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı 4 adet Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından biri, inişe geçtiği esnada, uçağın sürat sistemindeki bir arıza nedeniyle inişte hayli zorlanmış, birkaç denemeden sonra piste indirilebilmişti. Araştırma üzerine uçağın hızını ölçen pitot tüpünün içinden bir bitki tomurcuğu çıkarılmış, arızanın bitki tomurcuğunun sürat sistemini köreltmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı. Havacılık uzmanları, dar ve küçük bir boru şeklindeki pitot tüpüne doğal yollardan bir bitki tomurcuğunun girmesinin olanaksıza yakın olduğuna işaret etmişlerdi.



HAREKETE GEÇİLDİ

Olayın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerekli inceleme yapıldı. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatılmadı. Uçağın bulunduğu bölgede kamera bulunmadığı için biri ya da birileri tarafından bitki tomurcuğunun pitot tüpüne konulmuş olduğunun tespitinin hayli zor olduğu da Bakanlık yetkililerine aktarılan bilgiler arasında yer aldı.



TALİMATI IŞIK'TAN

Bakanlık yetkilileri, Hava Kuvvetleri'ndeki muhataplarından aldıkları bu bilgileri Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a aktardı. Bakan Fikri Işık, bunun üzerine, olayın detaylı olarak soruşturularak aydınlatılması talimatı verdi. Bakan Işık'ın talimatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki muhataplara iletildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Böyle bir olay tarihte yok!

Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'nın soruşturma sonucunda olayın bir suikast girişimi olup olmadığı ortaya çıkacak. Savcılığın, pitot tüpüne bir bitki tomurcuğunun nasıl girebildiğini detaylı olarak araştırması bekleniyor. Havacılık uzmanları ise, böyle bir olaya havacılık tarihinde hiç rastlanmadığını söylüyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Doğu, Batı, Kuzey ve Güney adlı 4 adet erken uyarı uçağı Awacs (HİK) uçağı bulunuyor.