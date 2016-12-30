''Korkut-D'' operasyonu yalan çıktı

İstanbul Tuzla’dan Antalya’ya giderken 26 Aralık’ta dümeninin kilitlenmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve Türk karasularından çıkarak Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nın Lampi sahilinin 100 metre açığında karaya oturan Türk bandıralı ‘Alcatras’ gemisinin yüküyle ilgili Atina’da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yunan medyası önce “Türkler yeni bir Kardak krizi mi tezgâhlıyor?” diye haberler yaptı.

Medya, Alcatras’ın karaya oturmasını, Figen Akad adlı Türk yük gemisinin 1995 yılında Noel bayramı arifesinde Kardak’ta karaya oturmasına benzetti. Denizcilik Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, ‘Alcatras’ta çatlak oluştuğu ve su aldığı, 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAKANLIK: YÜK BİLGİSİ YOK

Yunan medyasında Alcatras’ta silah yüklü olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Bazı habersiteleri geminin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait firkateynler için füze sistemi taşıdığını ileri sürdü. Alcatras’ın dalgıç gemisi, kum taşıma gemisi ve balıkçı gemisi olduğuna ilişkin farklı iddialar da birbirini izledi. ‘Turkishnavy.net’ sitesinde Aselsan’ın ürettiği Korkut tipi uçaksavar sisteminin parçalarını taşıyor olabileceği iddiası Atina’da söylentilerin tavan yapmasına neden oldu.

Savunma içerikli haber sitesi Onalert, 28 Aralık’ta gemideki ‘şüpheli yükün’ Türk bandıralı başka bir gemiye yüklendiğini yazdı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; gerek gemi sahibi firma gerekse Yunan emniyet birimleri Türk makamlarına Alcatras’ın “teknik ve inşaat malzemesi” yükü taşıdığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, gemide Aselsan’a ait savunma mekanizmalarına ait yük olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı. Yetkililer, “Böyle bir yük olduğuna dair bilgi yok” dedi.