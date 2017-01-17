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KORKUTELİ ALT YAPISINA 52 MİLYONLUK YATIRIM

Korkuteli alt yapısına 52 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli’nin alt yapısına 3 yılda 52 milyon 103 bin TL yatırım yaptı.

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Mahallelerin yıllardır süren içme suyu sorunlarını bir bir çözen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımları ile ilçenin geleceğini de koruyor.

Korkuteli’nin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için seferber olan ASAT Genel Müdürlüğü, yatırımları ile 3 yılda fark yarattı. Korkuteli halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun olarak sürdüren ASAT, 22 mahalleye 92 kilometre içme suyu şebeke hattı kazandırdı. İçme suyu projeleri için 35 milyon lira harcandı.

GELECEĞE YATIRIM

Korkuteli’nin alt yapı sorunlarını çözerek, daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için kolları sıvayan ASAT, 14 milyon 245 bin lira bedelle 68 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedi. İmrahor, Yenimahalle, Uzunoluk, Aşağıpazar, Küçükköy,Karşıyaka, Kargalık, Alaaddin mahalleleri kanalizasyonla tanıştı.

TEMİZ BİR GELECEK

ASAT, gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir Korkuteli bırakmak için, 3 milyon 300 bin lira yatırım bütçesiyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisini de ilçeye kazandırdı. 3 yılda Korkuteli’nin içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 52 milyon 103 bin liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkının takdirini topladı.

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