Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!

Adres soran bir taksicinin trafiğin akışını engellediğini gören ünlü oyuncu, yanına gidip cam açmasını istediği şoföre, "Senin yüzünden kornalar kafamızı şişirdi. Telefonla konuşamıyorum" diye çıkıştı.
Zafer Algöz'ü çevredeki vatandaşlar yatıştırdı.
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