KORNA SESİ ZAFER ALGÖZ'Ü ÇILDIRTTI!

Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!

Hararetli şekilde telefonla konuşan Zafer Algöz'ü kornalar çileden çıkardı.

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Adres soran bir taksicinin trafiğin akışını engellediğini gören ünlü oyuncu, yanına gidip cam açmasını istediği şoföre, "Senin yüzünden kornalar kafamızı şişirdi. Telefonla konuşamıyorum" diye çıkıştı.
 
Zafer Algöz'ü çevredeki vatandaşlar yatıştırdı. 
 

Habertürk
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