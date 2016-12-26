Korsan araçlar trafikten men edilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, toplu ulaşımda korsan olarak çalıştığı tespit edilen araçların trafikten men edildiğini açıkladı.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, toplu taşıma otobüslerinde 10 yaş sınırı bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili denetimlerin yapıldığını söyleyen yetkililer, ilk etapta, 10 yaş sınırını aştığı halde araçlarını yenilemeyen ve kullanılmayacak ölçüde kötü durumda olan 3 aracın validatörünün kapatıldığını kaydetti. Buna rağmen korsan olarak para karşılığı çalıştığı tespit edilen 3 araç, yolcu güvenliği açısından trafikten men edildi. Yaşı dolduğu halde değiştirilmeyen 100 aracın daha olduğu belirtilen açıklamada, bu araçlara da 31 Aralık Cumartesi tarihine kadar mühlet tanındığı, bu sürede sipariş verdiğine dair herhangi bir belge ibraz edemeyenlerin yıl sonunda trafikten men edileceği kaydedildi.

Sipariş belgesi sunanlara ise firmanın teslim tarihine kadar çalışmalarına geçici olarak izin verileceğini bildiren yetkililer, denetimlerin titizlikle devam edeceğini vurguladı.