Koruması az kalsın Kraliçeyi vuracaktı

Dünyanın en uzun süre tahtta oturan monarşi lideri İngiltere Kraliçesi Elizabeth az kalsın, kaza kurşununa hedef oluyordu. Gece uykusu kaçan Kraliçe Buckingham Sarayı'nda yürüyüşe çıkınca, üzerine doğrultulmuş bir silahla karşılaştı.

Koruması Kraliçe'nin yatağında olacağını düşünüyordu.

Bir karartı fark etti. Silahını çekti ve kendisine doğru yaklaşmakta olan kişiye doğrulttu.

Kraliçe Elizabeth kendisine doğrultulan silahı görünce şok oldu. Neyse ki koruma son anda Kraliçe'yi fark etti.

90 yaşındaki Kraliçe ''uykum kaçtı, biraz yürümek istedim'' dedi.

Kraliçe "bundan sonra uykum kaçarsa korumalara haber verelim de beni vurmak zorunda kalmasınlar'' diye konuştu.