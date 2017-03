KOSGEB 2.5 milyar TL faiz ödeyecek

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 400 bin KOBİ`nin bankalarla kredi için görüşmelere başladığını, kurumun her 50 bin liralık kredi için ortalama 11 bin 500 lira kadar faiz ödemesi yapacağını, bankalara yapılacak toplam faiz ödemesinin ise 2,5 milyar TL olacağını ifade etti.



Küçük ve Orta Ölçekli̇ İşletmeleri̇ Geli̇şti̇rme ve Destekleme İdaresi̇ (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, AA Finans Masası'nda, KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Biçer, 50 bin liralık sıfır faizli kredi programının geçen yıl sonunda başladığını, o uygulamanın akabinde başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle hükümetin 2,5 milyar liralık büyük bir kaynak tahsis ettiğini söyledi.



Bu rakamın idarenin yıllık bütçesi̇ni̇n 2,5 katı ci̇varında olduğuna i̇şaret eden Bi̇çer, programa bi̇r seferde bu kadar kaynak ayrılmasının KOSGEB tarihinde ilk olduğunu ifade etti. Biçer, "460 bin 167 uygun başvurusu olan KOBİ'miz oldu. Bunları biz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdik, küçük esnaftan başlayarak, ciroyu en küçükten tutarak yukarı doğru bir sıralama yapıldı. 2,5 milyar liralık bütçe çerçevesinde 460 bin 167 civarında KOBİ'miz bu imkandan istifade edecek." şeklinde konuştu.



Cirolara göre kredi tahsis limitlerinin de belirlendiğini anlatan Biçer, "20 bin, 25 bin 30 bin gibi.. Herkese 50 bin verilseydi, bu rakam 460 bin olmazdı, 200 binler civarında kalırdı." dedi.



'400 BİN KOBİ BANKALARLA GÖRÜŞTÜ'



"Şu ana kadar 400 binin üzerinde KOBİ'miz web sitemizden hak sahipliği belgesi diyebileceğimiz başvuru formu çıktısı alıp bankayla görüşmeye gitti. 60 binlik kitle var, henüz o belge dökümünü almayan, demek ki zamana yaymak istiyorlar. 2 aylık bir süre var ama eğer yetişmezse süre bunu KOBİ'lerimizin istekleri, piyasanın ihtiyacı doğrultusunda uzatabiliriz. Henüz çıktısını almayan firmalara da zaman zaman çağrı yapıp bankalara yönlendireceğiz. Bankalara giden ve görüşme yapan 110 bin civarında firma ön onay almış durumda."



Biçer, şu an sistemde 10 bine yakın kredisi hazır müşterinin görüldüğünü de bildirdi.



İşletmelerin bankaya ödeyeceği faiz yükünü KOSGEB'in karşılaması kaydıyla müşteriyle kredi ilişkisi kurulduğunu dile getiren Biçer, kredinin ana para riskinin tamamen bankaya ait olduğunu söyledi. Kredi geçmişi zayıf olsa da KOBİ'lerin bu imkandan olabildiğince fazla yararlanması için bankaları teşvik ettiklerini belirten Biçer, bankalarla bu anlamda sürekli görüşme yaptıklarını da kaydetti.



Biçer ayrıca, bu sene bunun dışında yeni bir program uygulamayı şu an itibarıyla düşünmediklerini ifade etti.



2,5 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENECEK



Bankalara kredi için ne kadar faiz ödeneceği konusunda da bilgi veren Biçer, "Bizim bankalara ödeyeceğimiz faiz tutarı 2,5 milyar lira civarında. Yani 50 bin liranın aşağı yukarı 11 bin 490 liralık bir faizi var. Bu faiz hesabından gidersek 2,5 milyar lira civarında bir faiz yükünü bankalara 3 yıla yaygın şekilde ödeyeceğiz. Birinci taksiti bu sene, ikinci taksiti 2018'de, son taksiti 2019 olmak üzere karşılayacağız." dedi.



Biçer, "KOBİ'ler 10 milyar 855 milyon lira civarında, yaklaşık 11 milyar lira kredi kullanmış olacak. Yani piyasaya bu kadar bir paranın girişi söz konusu olacak. Bu ekonomi için çok önemli. İşin maliyet kısmında da herkes kendi kullandığı kredi ölçüsünde o faizden kurtulmuş olacak." diye konuştu.



'BİZİ ARASINLAR'



Kredi için esnaftan talep edilecebilecek "masraf" adı altındaki ek ücretlere de değinen Biçer, ekspertiz ücreti, posta masrafı gibi masrafları çok kısıtladıklarını, yaptıkları görüşmeler sonrası bankaların bu işlemlerden işletme başına sadece 100 lira alabildiklerini söyledi. Bunun dışında başka ücret alınmadığını aktaran Biçer, "Onların kanunen kullanmaları gereken belli komisyon oranları var, yüzde yarım gibi. Onun dışında KOBİ'lerimiz başka ücret ödemek zorunda değiller. Eğer böyle bir ücret talep edilmişse kesinlikle bize dönsünler, müdürlüklerimizi arasınlar, biz onlarla ilgilenelim." ifadesini kullandı.



Biçer, şu an itibarıyla 3 devlet bankası dahil, 9 bankanın programda yer aldığını bildirdi.



BANKALARA ÇAĞRI



"Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" konusunda bankalara çağrıda bulunan Biçer, "Anapara riski bankanın olmakla birlikte hem şubelerden hem de banka genel müdürlüklerinden kendilerine gelen KOBİ'lerimizi mümkün mertebe geri çevirmemelerini, ne olursa olsun krediden bir şekilde istifade etmeye yönelik alternatifler sunmalarını bekliyoruz." dedi.



Bu noktada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde hiç kredi alamayacak yasaklı olanlarında da olabileceğine değinen Biçer, onlara yapılabilecek bir şey olmadığını ancak teminat, kefalet sorunu yaşayan işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin devrede olduğuna işaret etti.



Biçer, "Geçen cuma günü Bakanlar Kurulu kararı çıktı. KGF kefaletlerine Hazine desteği artırıldı ve bizim bu yaptığımız işletme kredilerinde, geri ödemesiz dönemi de bu kefalet dönemine alacak yeni bir uygulama, düzenleme yapıldı. Tahmin ediyorum, bu hafta onun protokolünü KGF, Hazine tarafıyla imzalayacak. Dolayısıyla Hazine kefaletiyle KGF'nin, işletmelerin çoğuna kefil olması mümkün hale gelecek. Bunu bankaların, KOBİ'lerimiz bankaya gittiğinde söylemeleri, yönlendirmeleri ve bu çerçevede kredileri kullandırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.