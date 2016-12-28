KOSGEB DESTEĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

KOSGEB desteğinde önemli değişiklik

KOSGEB destekleri ile ilgili yönetmelik değişti. Buna göre aynı anda 3 destekten yararlanma kuralı kaldırıldı.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), destek programları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB veri tabanında yer almak için KOSGEB’in "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Destek programlarındaki ödeme süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenecek.

Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenecek, programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilecek. İzleme ve değerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yapılacak.

Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

Değişiklikle, işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşların, aynı anda en fazla 3 destek programından yararlanabilmesine yönelik düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

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