  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
  • 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı
  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
  • Kaçak işçi çalıştırana af geldi
  • ÇANAKKALE BİR KEZ DAHA SALLANDI

KOSGEB KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

KOSGEB kredi ödemeleri başladı

KOSGEB 2017 sıfır faizli kredi ödemeleri başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz kredi ödemelerine başladı. KOSGEB; başvurular arasında gerekli şartları sağlayan 461 bin 167 işletmeye ödeme yapacak.

Konu ile ilgili ilk açıklama dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından duyuruldu. Özlü, Twitter hesabından, “50 bin liraya kadar olan faizsiz kredi desteği ile ilgili işlemler başladı, hayırlı olsun” dedi.

KREDİYİ CİRO BELİRLİYOR

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon 345 bin liranın altında olan işletmelere yıllık net satış hasılatına göre 20 bin ila 50 bin lira arasında kredi verilecek. Kredi kullanan işletme ilk bir yıl hiçbir ödeme yapmayacak. Ödemeler 1 yılın sonunda başlayacak ve çekilen kredi miktarı faiz ödemeden 3'er aylık taksitler halinde 2 yılda ödenecek.

SMS'LE BİLDİRİLECEK

KOBİ'lere yaklaşık 20 günde 11 milyar liraya yakın faizsiz kredi hacmi oluşturulacak. Krediyi almaya hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecek. Ayrıca işletmeler, sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr web adresinden giriş yaparak da başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Adına kredi çıkan işletme ise son olarak kredi onayının çıktısını alıp bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabilecek.

368
-
Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevapBaşbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevap
Ömer Çoşkun toprağa verildiÖmer Çoşkun toprağa verildi
Hamamda turistlere taciz skandalıHamamda turistlere taciz skandalı
Niran Ünsal yeniden açıldıNiran Ünsal yeniden açıldı
Bahçeli yine eski sert günlerine döndüBahçeli yine eski sert günlerine döndü
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Mete Yarar: Tehlike devam ediyorMete Yarar: Tehlike devam ediyor
Mobil bankacılığı kullananlar tehlike altındaMobil bankacılığı kullananlar tehlike altında
Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevapNihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS