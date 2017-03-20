KOSGEB'den girişimciye dev destek

Firmalara 50 bin lira faizsiz kredinin yanı sıra, iş kurmak isteyene 50 bin lira ve işbirliği yapan işletmelere 300 bin liraya varan hibe fırsatları var

KOSGEB; KOBİ'lerin, girişimcilerin, işini büyütmek isteyenlerin yanında yer alıyor. Farklı model ve yöntemler içeren programlarıyla vatandaşa fırsatlar ve hizmetler sağlayan KOSGEB, hibeden faizsiz krediye, eğitimden iş geliştirme koçluğuna kadar pek çok alanda destek sunuyor. 1990 yılında kurulan kurumun destek bütçesi her geçen yıl artıyor. KOSGEB en büyük desteği ise işbirliği yapan girişimcilere veriyor. Kurum, güçbirliği yapan işletmelere geri ödemesiz 300 bin lira kaynak sağlıyor. KOSGEB'in İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı ile KOBİ'lerin işbirliğigüçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile ortayüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

BİRLEŞENE 300 BİN TL HİBE

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Projenin, ortayüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterli. Program kapsamında desteklenecek projenin süresi en az 6, en fazla 24 ay. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebiliyor. Proje destek üst limiti 1.5 milyon lira. Bu miktarın 300 bin liralık kısmı geri ödemesiz. KOBİ'lerin bir araya geldiği ortak imalata yönelik projelerin desteklendiği İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı hakkında bilgi veren KOSGEB Başkanı Recep Biçer, işletmelerin bir araya gelerek daha büyük işler yapabileceğini ifade etti. Biçer, sözlerini şöyle tamamladı: "İşletmelerin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Şu anda 10 çeşit desteğimiz var. Genel Destek Programı kapsamında Yurt Dışı İş Gezisi Desteği sağlıyoruz. İşletmeleri yurt dışına açmaya yönelik çalışıyoruz. KOSGEB'in sağladığı imkanlardan küçük-büyük demeyin istifade edin."

İŞSİZE 150 BİN LİRA

KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı kapsamında, girişimci gençleri 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkanıyla kendi işinin sahibi yapıyor. Girişimcilik sertifikası sahibi olan ve yazdığı iş planına göre değerlendirilen gençlerin faydalanabildiği 50 bin lira hibe için sistem kolaylaştırıldı. Artık girişimciler işletmelerini kurmadan da kredi için müracaat edebilecek. Girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından, sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konular açısından değerlendirilecek. Başvurusu onaylanan girişimci adayları ilgili KOSGEB müdürlüklerinde gerekli işlemleri tamamlayacak. Girişimci adayının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerekecek. Girişimci, hibe destekten yalnızca bir kez faydalanabilecek.

KADINA POZİTİF AYRIMCILIK

KOSGEB, iş kurmak isteyen kadınlara sağladığı yüzde 70'lik finansal desteği, yenilenen programlar kapsamında yüzde 80'e yükseltti. Ayrıca KOSGEB'in Yeni Kredi Destek Programı çerçevesinde başlattığı 18 ay vadeli kredilerde işletme sahibinin kadın olması halinde kredi üst limiti 10 bin lira daha fazla oluyor.

MARMARA İLK SIRADA

-2016 yılında, KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ sayısı 1 milyonu geçti.

-KOSGEB destek programlarına 2016'da 44 bin 269 başvuru yapıldı, 42 bin 515 başvuru onaylandı.

-2016'da geri ödemeli, geri ödemesiz ve kredi faiz destekleri harcama tutarı 540 milyon 638 bin 676 lira oldu.

-2016'da verilen destekler bir önceki yıla göre yüzde 45.4, desteklenen işletme sayısı ise yüzde 6.4 arttı.

-Destek tutarlarına göre dağılıma bakıldığında, yüzde 28.6'lık pay ile Marmara Bölgesi ilk sırada konumlandı.

-İllere göre destek tutarı sıralamasında ise İstanbul yüzde 15.1, Ankara yüzde 8.4 ve Bursa yüzde 4.8 pay aldı.

- 2016 yılında 176 bin 92 girişimci adayına girişimcilik eğitimi verildi.