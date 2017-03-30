Koskoca BBC'nin düştüğü duruma bak

İngiliz basınında yer alan ve BBC Dünya Servisi Direktörü Francesca Unsworth'un kurum çalışanlarına gönderdiği bir e-postaya dayandırılan habere göre, BBC, Associated Press (AP) haber ajansına yazılı ve görsel haber aboneliğini yarın itibariyle bitirmeye hazırlanıyor.

Unsworth'un bilgilendirme e-postasında, BBC'nin bundan sonra Fransa merkezli Agence France-Presse (AFP) ile çalışacağı bilgisi yer alırken, AP aboneliğinin iptal gerekçesi, "Bu karar bütünüyle ve sadece, karşı karşıya kaldığımız mali baskılar sebebiyle alındı." deniliyor.

Hükümetin kemer sıkma politikaları BBC'yi de vuruyor

İngiltere'de 2010 yılındaki genel seçimle kurulan koalisyon hükümetinin 5 yıl boyunca büyük ortaklığını yapan Muhafazakar Parti, ülke ekonomisini iyileştirmek için eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik dahil birçok alanda kesintilere gitmişti.

2015 seçiminde tek başına iktidara gelen Muhafazakar Parti, kemer sıkma politikalarını sürdürüyor. Kesintilerden etkilenen BBC'de, 2011 yılında Dünya Servisi çalışanlarının dörtte biri işten çıkartılmış, 5 dil servisi tamamen kapatılmış ve BBC Türkçe servisinin radyo yayınlarına son verilmişti.

Kurumun yaklaşık 5 milyar sterlinlik yıllık bütçesinin yüzde 70'e yakını, İngiltere'de TV izlemek için ödenmesi zorunlu tutulan ruhsat ücretlerinden karşılanıyor. Kurumun reklam gelirlerinin yanı sıra İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı mali destekler de mevcut.