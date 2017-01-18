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KÖYE İNEN KURTLAR KÖPEK YEDİ

Köye inen kurtlar köpek yedi

Kış şartlarından dolayı köylere inen kurtlar bir köpeği yedi.

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Çetin geçen kış şartlarında yaban hayvanı Kurtlar da  yiyecek bulabilme umuduyla  köylere kadar inmeye başladı. Haymana'nın Bumsuz Mahallesi'nde köye inen kurtlar, bir köpeği yedi.

Sert geçen kış aylarında aç kalan kurtlar, dağda yiyecek bulamayınca köylere inmeye başladı. Bumsuz Mahallesi'nde bir hafta önce köye indiği belirtilen kurt sürüsünün, sahipsiz bir köpeği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yanındaki arazide yakalayıp, parçalayıp yedikleri ortaya çıktı. TMO güvenlik görevlisi Şenol Öztürk, gece yarısı meydana gelen olayda 3 Kurt'un sahipsiz bir köpeğe saldırdığını belirterek, köpeği yakaladıktan sonra köydeki uzak bir araziye götürüp, burada bir tek iskeleti kalana kadar yediklerini ifade etti.

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DHA
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