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KOYUNLAR NEDEN BU HALE GELDİ ? ORTAYA ÇIKTI

Koyunlar neden bu hale geldi ? Ortaya çıktı

Mersin'de tüyleri dökülmüş koyunların yetersiz beslenme nedeniyle hastalandığı ortaya çıktı.

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Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, tüyleri dökülmüş ve ayakta durmakta zorlanan 100 koyunun kötü koşullar ve yetersiz beslenme nedeniyle bu duruma düştükleri bildirildi.

Akdeniz Mahallesi'nde Nuriye Gökçen'e ait olan koyunların içler acısı durumuna hayvanseverlerin gösterdiği tepki üzerine Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kurumda görevli 2 veteriner hekim ile Hayvan Hakları Koruma Savunucusu Semih İğdigül ve serbest veteriner hekimlik yapan Mehmet Önem de koyunların yanına giderek muayene etti. Veteriner hekim Mehmet Önem, hayvanların yeterli beslenmediğini saptadıklarını söyledi. Önem şöyle dedi:

"Bu hayvanlar çok kötü bir ortamda balkıyor ve yeterli düzeyde beslenemedikleri için birçok hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu hayvanların derhal bu ortamdan uzaklaştırılması ve beslenmesine çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Bataklık gibi bir yerde koyun yetiştiriciliği yapılmaz. Koyunlara baktığımızda tüyleri dökülmüş, hatta ayakta dahi durmakta zorlanıyorlar."

SAHİBİNE 10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de koyunları incelemesinin ardından hayvan yetiştiricisi hakkında tutanak tutarak, hayvanların mevcut ortamdan uzaklaştırılması ve temiz, besini tam olarak karşılayabilecek şekilde bakılması için 10 gün süre verdi.

"STRESTEN ZAYIFLADILAR" DEMİŞTİ

Koyunların sahibi Nuriye Gökçen ise, hayvanlara gerektiği gibi baktığını savunurken şöyle koınuştu:

"Düzenli olarak yemini veriyorum. Aç bırakmam söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı hayvanlar strese girdi ve o yüzden zayıfladılar. Açlıktan bu duruma geldiklerine katılmıyorum."

DHA
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