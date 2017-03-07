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KOZMETİK DEVİNİ ''YEĞEN''LE KANDIRDILAR

Kozmetik devini ''yeğen''le kandırdılar

Telefon dolandırıcıları bu kez de kozmetik devi İzzet Zavaro'yu hedef aldı.

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Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, ıslak mendilin Türkiye’deki ilk üreticilerinden kozmetikçi İzzet Zavaro oldu. Zavaro’yu yeğeni gibi arayarak önce 15 bin TL ve 15 bin dolar, ardından da 70 bin lira alan sahtekârlar, bununla yetinmeyip üçüncü kez para isteyince suçüstü yakalandı.

Habertürk Gazetesi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, 23 Şubat’ta İstanbul’da yaşayan 77 yaşındaki kozmetikçi işadamı İzzet Zavaro’yu arayan sahtekârlar, bu defa aile içi ilişkileri kullandı. 23 Şubat’ta Zavaro’yu ev telefonundan arayan kişi, ‘Ben yeğenin İzi’ deyip para istedi. İşadamı, eve gelen ve ‘yeğeninin arkadaşı’ olarak bildiği kişiye 15 bin TL ve 15 bin dolar verdi.

200 BİN TL DAHA İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Ertesi gün tekrar arayan ‘yeğen’ 100 bin TL daha istedi. İkinci denemede 70 bin TL alabilen dolandırıcılar, birkaç gün sonra tekrar arayıp 200 bin TL daha istediğinde İzzet Zavaro şüphelendi. Gerçek yeğenini arayıp konuşunca dolandırıldığını anlayan Zavaro hemen polise gitti.

Bu sırada dolandırıcılar aramaya devam ediyordu. Zavaro polisin talimatları doğrultusunda dolandırıcılarla konuşmayı kesmedi ve parayı vereceğini söyledi. Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri bankada ve evde güvenlik önlemi aldı. Zavaro’dan içi ıslak mendil dolu zarfı alan dolandırıcı binadan çıkarken, diğer dolandırıcı da arabada beklediği sırada yakalandı. Borçlarını ödemek için bu işi yaptıklarını söyleyen Nazim B. (31) ve Muhammet A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk
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