KPSS DHBT sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DHBT sınav sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken sınava giren adayları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dün ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruyla KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından adayların gözü DHBT sınavlarına çevrildi. DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarihin yakın olduğunu düşünen memur adayları, sık sık ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret ediyor. Tercih sürecinin başlaması 'DHBT sınavına giren memur adaylarının sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorularını sıklaştırmasına neden oldu. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

DHBT SONUÇLARI HAKKINDA

Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilen DHBT sınavının da gerçekleşmesi yle birlikte ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan tüm KPSS sınavları tamamlanmış oldu. Şimdi ise gözler DHBT sonuçlarının ne zaman açıklanacağında! Kamur Personeli Seçme sınavına bu yıl rekor bir katılımın olduğu ve tercih kılavuzunun ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde de belirtildiği gibi 21 Aralık'ta yayımlanacağı düşünülürse, sınav sonuçlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor. Din hizmetlerinde görev almak için Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi alan bilgisi sınavına giren adaylar, soru ve cevaplarda olduğu gibi sonuçlara da ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

DHBT SINAVLARI HANGİ ALANDA YAPILDI?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 09:30'da gerçekleştirildi. Adaylara 40 sorudan oluşan test için 60 dakika süre tanındı. Tüm öğrenim düzeyleri için sorulan ilk 20 soru temel din bilgisinden geldi.

DHBT - 1 'de adaylara İslam İnanç Esasları - İslam İbadet Esasları - Kur'an Tarihi - Siyer - İslam Ahlakı alanlarından soru yöneltildi.