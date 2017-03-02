Kredi için bankaya koşan vatandaşa soğuk duş

Hükümetin defalarca dile getirdiği esnafa ve küçük işletmelere faizsiz kredi sözü, dün ikinci kez KOSGEB bürokrasisine ve bankaların engeline takıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın program kapsamında "461 bin 167 KOBİ'ye toplam 11 milyar liralık kredi verme kararı aldık" açıklamasına rağmen, bürokrasi ve finans dünyası yine ayak direyip şirketleri mağdur etti. Hem yararlanacağı vaat edilen işletme sayısı, hem de kullandırılan kredi miktarına ciddi oranlarda düşüş gözlendi. 50 bin TL'lik standart ödeme yerine firmaların cirolarına göre bir algoritma hazırlanınca esnafın limiti 20 bin, küçük işletmelerinki ise 30 bin TL'ye çekildi.

50 bin TL'lik destekten 10 milyon TL ve üzeri ciroya sahip firmalar yararlandı.