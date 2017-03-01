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KREDİ KARTI HESAP ÖZETİNİ İNCELEYİNCE ŞOKE OLDU

Kredi kartı hesap özetini inceleyince şoke oldu

Manisa'da 27 yaşındaki gencin kredi kartı kopyalanarak Avustralya'da harcama yapıldı. Gencin tesellisi kart limitinde fazla para bulunmaması oldu.

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Manisa'da 27 yaşındaki Hakan Erdoğan'ın bir bankadan aldığı ve üç yıldır da kullandığı kredi kartı kopyalanarak Avustralya'daki bir şirketten, internet üzerinden toplam 187 lira 83 kuruşluk harcama yapıldı. Erdoğan'ın tek tesellisi kart liminde fazla para bulunmaması oldu.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bir unlu mamuller imalathanesinde usta olarak çalışan Hakan Erdoğan, müşterisi olduğu bankanın 3 yıldır kredi kartını kullanıyordu. Kredi kartı bilgilerinin kopyalandığından haberi olmayan Erdoğan, geçen 10 Şubat'ta hesap özetini incelediğinde şoke oldu. Erdoğan, kartından Avustralyalı ev dekorasyon şirketi Kınguınlımı'ya 9 Şubat tarihinde biri 178 lire 69 kuruş, diğeri ise 9 lira 14 kuruş borç ödemesi yapıldığını fark etti. Hesabından online bir ödeme sistemi olan PayPal üzerinden Kınguınlımı şirketine ödeme yapıldığını tespit eden Erdoğan, önce bankaya sonra PayPal yetkililerine şikayette bulundu. Banka kredi kartını iptal ederken, PayPal yetkilileri ise hesabı bloke etti. Banka Erdoğan'a zararının karşılanacağını bildirdi. Bilgileri kopyalanarak alışveriş yapılan kartın limitinin az olması nedeniyle dolandıcının fazla harcama yapamaması teselli oldu. Erdoğan, zararının karşılanmaması halinde yasal mücadele başlatacağını söyledi.

DHA
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