Kredi kartı kullananları ilgilendiriyor !

BKM Genel Müdürü Soner Canko, BDDK'nın kararının Türkiye'de 10 milyon kişinin hayatını zorlaştıracağı söyledi. Ayrıca vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması konusunda uyardı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), kredi kartlarının internet alışverişlerine açık olması için kullanıcı talebini zorunlu tutan düzenlemesiyle ilgili olarak, "Türkiye tüm dünyada kartlı ödemeler konusunda en iyi sicili olan, en güvenli ülkelerden birisi. Aslında Türkiye için biraz sert bir karar." diye konuştu.

BDDK'nın kararını, tüketicileri koruma amacı taşıdığından anlayış ve saygıyla karşıladıklarını belirten Canko, "Ama sonuçta Türkiye'de 57 milyon kart kullanımda. Bunların 25 milyon kişinin cüzdanında olduğunu biliyoruz. Sanal ve ticari kartlar bunların dışında. Bu 25 milyon kişinin 10 milyonunu kartlarını internette kullanıyor. Dolayısıyla bu 10 milyon kişi için hayat biraz zor olacak." ifadelerini kullandı.

"EZİYETLİ BİR İŞLEM"

BKM olarak, BDDK'dan, kararın bundan sonra kart alacak kişiler için uygulanmasını talep ettiklerini belirten Canko, "kartınızı internette kullanıma kapatıyoruz, isterseniz arayın açtırın" demenin eziyetli bir işlem olduğunu belirtti.



Kart sahiplerinin taleplerini bankalara iletmeleri için 17 Ağustos'a kadar süre bulunduğunu ve bankaların bu konuda çalışmalara başladığını kaydeden Canko, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.