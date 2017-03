Ödünç olarak alınan yada verilen para yada menkul değeri olan varlıklara da kredi denilmektedir. Her iki kelimeyi birleştirip yeni bir tanımlama yapmak gerekir ise; herhangi bir nedenden ötürü, belli çerçeveler halinde borç adı altında alınan ya da temin edilen para ya da menkul değeri olan varlıklara genel şekilleri itibari ile finans krediler denir. Günümüzde yasal hükümler çerçevesinde, finansal desteklerin hemen hemen tamamına yakın bölümleri bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir.



Kişi ya da kişiler tarafından oluşturulan ticarethanelerin, dönem dönem nakit ihtiyaçları olmaktadır. Merkez Bankası veri kayıtlarında bankacılık işlemleri ile ilgilenen şahıslara ait veriler bulunmakta, bu veriler faaliyet gösteren tüm bankalar tarafından kullanılmaktadır. Halk arasında banka sicili olarak ta bilinen bu doneler kredi başvurularında esas teşkil etmektedir. Bankacılık kuralları gereği her birey için bir değerler ve puantaj tablosu oluşturulmuştur. Çok basit bir tanım yapılacak olur ise; bankacılık işlemleri sırasında borcuna sadık kalan müşterilerin ya da kalmayan müşterilerin not ortalamasına kredi notu denir denilebilir.



Bankalar ile alakalı bir diğer merak edilen konu da forex kavramı. Pek çok insan forex kavramını sadece bilgisayar ekranından gerçekleştirilen bir borsa oyunu olarak bilse de, bilinenin aksine bir tablo mevcuttur. Kelime anlamı olarak borsa ilişikli bir kelime olmasına rağmen oldukça ayrıntılı bir konudur. Bahşedilen bu ve tanımlanmaya çalışılan bu kavramları biraz daha irdeleyecek olur isek pek çok ayrıntının olduğunu fark etmemiz çok ta bir zamanımıza almaz ve oldukça fayda sağlar.



Kredi Notu Nedir Nasıl Sorgulanır



Bankalarda işlem yapacaksanız öncelikle kredi notunuza dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bankalar kredi kullandıracağı müşterilerini kredi notuna göre belirlemektedir. Bu sebepten ötürü kredi borçlarınızı, kart ödemelerinizi aksatmadan ve günü gününe ödemelisiniz. Notunuz düşünce bankalarda itibarınız da düşecektir. Kredi notunuzu sitemiz üzerinden de gerçekleştirebilir ve kaç puanlık bir müşteri olduğunuzu bankalara gitmeden de öğrenebilirsiniz. Kredi notu hususunda bir diğer önemli nokta da sürekli kredi taleplerinde bulunmaktır. Bu tür talepler de notunuzun düşmesine sebep olur. Böylesi durumlarda direk banka ile bağlantı kurmak yani yüz yüze görüşmek daha faydalı olacaktır.



Forex Nedir Ne işe Yarar



Forex bilinenin aksine bilgisayarda oynanan bir borsa oyunu değildir. Forex finansal bir tabirdir. Bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para biriminin değiştirilmesi arasında bir oran meydana gelir. Bu oranlar bütünü aslında bir ticaret kaynağıdır. Anlaşılır bir ifade ile tanımlamak gerekir ise; döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası para piyasasının tümüne Forex denir. Sizlerde bu sorgulamalarınızı sitemiz üzerinden yapabilir, banka banka dolaşmaktan kurtulabilirsiniz.