Kredi şoku yaşamayın...

460 bin esnaf, KOSGEB'den çıkan faizsiz kredi heyecanıyla bankalara akın etti. Ancak vatandaş bankaların istediği kriterlerin çoğunu yerine getiremedi ve eli boş döndü. KOSGEB ise "Krediyi veren banka, biz sadece faizi karşılıyoruz" diyor. Esnaf çaresiz...

Hükümet ekonomiyi canlandırmak için 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)' aracılığıyla 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandıracağını açıklamıştı. Bunun için başvuru yapan kaç esnaf ve işletme varsa bu imkandan yararlanacaktı. Başvurular alındı ve 28 Şubat'ta da açıklandı. Buna göre; 460 bin 167 işletmeye kredi faiz desteği verecekti.



10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; faizsiz krediden esnaf, geliri, çalışan sayısı gibi şartlar nispetinde yararlanacaktı. Bu da 10-50 bin lira arasında değişecekti. Kendine kredi çıktığı bildirilen esnaf, soluğu bankada aldı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Çünkü çoğu kişiye 'mali uygunluk yok', 'limitiniz yetersiz', 'vergi ve SGK prim borcun var' gibi söylemlerle sıfır faizli kredi verilmedi.



'KREDİ RİSKİ BANKALARDA'



Şikayetlerin adresi KOSGEB ise 'ret' cevabı alan esnafa, "Biz sadece faizi karşıIıyoruz. Krediyi bankalar veriyor. İnisiyatif onlarda. Kefil ve ipotek isteyebilir. KOSGEB / bankaları yönlendiremez" derken, bankalar, "KOSGEB anaparaya kefil değil, sadece faiz desteği sağlıyor. Kredi riski bankalarda. Başvuruları kendi değerlendirme sürecimizden geçiriyoruz" açıklamasıyla kendilerini savunuyor.





'363 BİNİ BANKALARLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADI'



Faizsiz krediyle ilgili açıklama yapan Sanayi Bakanı Faruk Özlü şöyle dedi: "Krediye hak kazanan işletmeler arasında bankalarda sorun yaşayanların KOSGEB il müdürlüklerine başvurmaları durumunda sorunları en kısa sürede çözülecek. Krediye hak kazanan 460 bin 167 işletmeden 362 bin 906'sı belgesini alıp bankalarla görüşmeye başladı. Bunlardan 43 bin 962'sinin talebi uygun bulundu. Diğerlerinin süreci devam ediyor."



HANGİ BANKALAR VERİYOR?



KOSGEB ile protokol imzalayan bankalar: Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti, Halkbank,

İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat. KOSGEB kredileriyle ilgili sıkıntı yaşayanlar Sanayi Bakanlığı'nın 'ALO 130' no'lu şikâyet hattını ya da KOSGEB'in '444 1 567' no'lu telefonunu arayabilir.



HANGİ BELGELER İSTENİYOR?



• KOSGEB'den alınan 'kredi çıktı' belgesi. İşletme sahibinin kimliği ve fotokopisi.

• İşyerine ait vergi levhası ve oda kayıt evrakları.

• Ticaret sicil gazetesi.

• İmza sirküleri ve beyannameleri. Vergi ve Bağkur borcu olmadığına dair belge. Son 3 yıla ait müşavir onaylı bilanço ve gelir tabloları. (Banklar farklı evrak isteyebilir)