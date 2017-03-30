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KREDİ VE BANKA KARTLARINDA YENİ DÜZENLEME

Kredi ve banka kartlarında yeni düzenleme

BDDK, banka ve kredi kartlarında yeni bir düzenleme getirdi.

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Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklikte, kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğunu duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını yayınladı. Buna göre; mevcut yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Kart hamili, talep etmek suretiyle kullanılabilir kart limitini azaltma, kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu bildirilirken, kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğu belirtildi.

Ayrıca, şubeler kanalıyla yapılan kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin de kart hamiline verilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

İHA
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