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KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLUSU ARTTI

Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı

2017 yılı Ocak ayında kredi ve bireysel kredi ve kredi kartı borcundan ötürü yasal takibe girenlerin sayısının arttığı belirtildi.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2017 Raporu'na göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 151 bin kişi oldu.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; yılın ilk ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 74 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında artarak 96 bin oldu.

Kredi ve kredi kartı borçlusu arttı

DHA
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