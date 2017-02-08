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KREDİSİNİ ÖDEYEMEYİNCE, TARLASI İCRADAN SATIŞA ÇIKTI

Kredisini ödeyemeyince, tarlası icradan satışa çıktı

Mersin'de yaşayan çiftçi Çetin Can, mahsulü sel suları altında kalıp kredi borcunu ödeyemeyince, banka tarlasını icradan satışa çıkarttı.

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Merkez Adanalıoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Çetin Can, 4 yıl önce Ziraat Bankası'ndan 630 bin lira tarım kredisi çekip sera kurdu. Peş peşe gelen afetler ve ürünlerin para etmemesi üzerine kredi borcunu ödeyemeyen Can'ın 37 dönüm tarlası, banka tarafından icradan satışa çıkartıldı. Son umudu olan serasındaki fasulyenin de aralık ayındaki sel felaketinde yok olduğunu belirten Çetin Can, icranın durdurulmasını istedi. Çetin Can, "630 bin TL çektiğim krediyi 4 yıl sürecinde aralıklarla toplamda 370 bin TL ödedim. Afetler oldu ve mahsulden para kazanamayınca yapılandırma borcunu ödeyemedim. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

TEK EKMEK TEKNEM ARAZİM

Arazisinin satılmaması için çağrıda bulunan çaresiz çiftçi Can şunları söyledi:

"Son olarak başımıza gelen sel felaketinden dolayı ektiğim mahsuller bozuldu. Seralarımı da bozmak zorunda kaldım. Bu yüzden borcumun son taksitini ödeyemedim, icralık oldum. 37 dönüm arazim satışa çıkacak. Çiftçi arkadaşlarımın hepsi borçlarını yapılandırıyor. Yetkililerimize sesleniyorum. 4 yılda başımıza gelen doğal afetler ürünlerimizi elimizden aldı. Bize bir avuç toprak kaldı. Bu da icra yolu ile satılıyor. Bu saatten sonra ne yapacağım. Yetkililerden, satışa çıkarılacak arazimin iptal edilip satışa çıkarılmamasını istiyorum."

DHA
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