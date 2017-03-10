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KRİPTODA SON NOKTA ! O DA FETÖ'CÜ ÇIKTI

Kriptoda son nokta ! O da FETÖ'cü çıktı

Kayseri'de FETÖ davalarına bakan avukat, FETÖ'den tutuklandı.

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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan birçok sanığın avukatlığını yapan Mutlu Karayılan, FETÖ/PDY örgüt üyeliği suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği (KOM) tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mutlu Karayılan, iki saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Karayılan, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis Mevlüt Saldoğan'ın avukatlığını yapmış ve geçmiş dönemde Nevşehir'den AK Parti Milletvekili aday adayı olmuştu.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Avukat Gökhan Taşdemir'in de arandığı belirtildi.

DHA
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