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KRİTİK BELGENİN KOMUTANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Kritik belgenin komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı. Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 9 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

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