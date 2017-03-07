Kritik belgenin komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı. Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 9 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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