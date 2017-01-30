KRİZ GEÇİREN ESER WEST'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kriz geçiren Eser West'le ilgili dikkat çeken yorum

Eski Survivor yarışmacılarından Duygu Çetinkaya, Eser West'in sinir krizi geçirdiği anları yorumladı.

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Gönüllüler takımının favori isimlerinden Eser West, dokunulmazlık oyununa giderken teknede sinir krizi geçirmişti. 'Survivor'ın eski yarışmacılarından Duygu Çetinkaya, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programının canlı yayınında ilginç bir itirafta bulundu.

Eser West'in yaşadığı zor anlar hakkında konuşan Çetinkaya, O bir sürat teknesi. Sürat teknesinde oturdukları yerde yumuşak bir şey yok. Demir gibi bir şeyin üzerinde oturuyorlar. 1 saat 20 dakika falan yolculuk yapmak zorundalar. Ve teknenin yavaşlama gibi bir ihtimali yok. Çok açıkta oldukları için ve sürekli dalga yememek için teknenin büyük bir hız alması gerekiyor. Ve sürekli zıplıyorlar. Zaten kalkmışsın, yemek yok, aç bela atmışsın kendini tekneye. Muhtemelen deniz de tuttuysa artık böyle olur" ifadelerini kullandı.

"AĞLAYA AĞLAYA GİTMİŞTİM"

'Survivor' döneminde kendisinin de benzer bir durum yaşadığını dile getiren Çetinkaya, "Bizim zamanımızda bir iki kez ben de ağlaya ağlaya gitmiştim. Bitmiyor çünkü yol. Hem açsın hem de tekne vuruyor. Kalçalarımız mahvoluyordu" dedi.

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