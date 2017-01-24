KUAFÖRDEN REFERANDUMA ÖZEL SAÇ MODELİ

Kuaförden referanduma özel saç modeli

Başkentte 34 yıldır kuaförlük yapan Münür Önkan, referanduma sunulması beklenilen anayasa değişikliğine desteğini ifade etmek için ilgi çekici bir saç modeli tasarladı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Emek Mahallesi'nde kuaförlük yapan, Türkiye Berberler ve Kuaförler Milli Takım Kaptanı Münür Önkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referanduma sunulacak anayasa değişikliğine destek vermek için çırağının kafasının arkasını "Devlet İçin Evet" şeklinde kazıdığını anlattı.

Anayasa değişikliğinin bir ülke meselesi olduğunu, bu nedenle duyarsız kalamadıklarını ifade eden Önkan, "Sağduyulu davranan Devlet Bahçeli ve diğer siyasilerimiz gerçekten özveriyle bu süreci yürüttüler. Biz de tepkimizi tasarladığımız modelle ortaya koyduk." dedi.

Önkan, tasarımının vatandaşların ilgisini çektiğini, çırağını görenlerin fotoğraf çektirmek ve imza almak istediklerini dile getirdi.

Daha önce de değişik konulara ilişkin saç modelleri tasarladığını ifade eden Önkan, şunları söyledi:

"Bir seçim sürecinde Devlet Bahçeli için 'Sensiz Asla' ve 'Oyunu Boz' yazmıştım. Bununla beraber Filistinli kardeşlerimize destek için 'İsrail:Nazi' anlamına gelen bir saç tasarımı yapmıştım. 'No War' diyerek savaşa hayır dediğimizi duyurmaya çalıştık. Dünyada yaşanan olaylara ilişkin düşüncelerimi bu şekilde beyan etmeye çalıştım."

Halkı referandum konusunda bilinçlendirmek için gayret göstereceklerini belirten Önkan, referandum sonucunda yüzde 65 "evet" çıkacağını düşündüğünü bildirdi. 

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AA
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