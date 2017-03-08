Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış mübbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet A. tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürülmüştü. Minik Irmak'ın katili Himmet A.'nın yargılandığı davanın son duruşması bu sabah Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Himmet A. için 51 yıl ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti.