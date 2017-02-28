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KÜÇÜKÇEKMECELİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER BOSNA GEZİSİNDEYDİ

Küçükçekmeceli Öğrenci Ve Öğretmenler Bosna Gezisindeydi

“Ben de Yazarım İstanbul” adıyla düzenlenen yarışmada Lise öğrenimine devam eden gençler her yönüyle İstanbul’u anlattı.

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Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığının desteğiyle Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükçekmece İmam-Hatip Okulları Mezunları Mensupları Gönüllüleri Eğitim Derneği (KİGEDER)’nin ortaklaşa düzenlediği “Ben de Yazarım” Yarışmasının ikincisi düzenlendi.

 Yazarlık kabiliyetlerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya geçen sene olduğu gibi bu sene de ilçedeki Orta Öğretim kurumlarından yüzlerce öğrenci katıldı.

Küçükçekmece’de görev yapan edebiyat öğretmenlerinden oluşan 7 kişilik komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu 100 eser puan sırasına göre seçildi.

Seçilen eserler kitap olarak basıldı ve ilçedeki tüm okullara ve yarışmaya katılan herkese ücretsiz olarak dağıtıldı.

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Dereceye giren öğrenciler ve onları çalıştıran öğretmenlerden oluşan gruba ise Bosna-Hersek Gezisi hediye edildi.

Saraybosna, Travnik ve Mostar’dan oluşan turda öğrenciler ve öğretmenler yeni yerler keşfederek dolu dolu bir 3 gün geçirdiler. Balkanlardaki kardeş ülkelerimizden olan Bosna’nın dünü ve bugününe tanıklık ettiler.

Yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Necati Tekbaş “Bu sene yarışmamızın ikincisini düzenlemekten son derece mutluyuz. İnşallah yeni konular ve yeni yarışmalarla gençlerimizi her zaman okumaya ve yazmaya teşvik edeceğiz. “ dedi.

Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz geziye katılan grubu makamlarında kabul ederek tebrik ettiler. Ayrıca izlenim ve değerlendirmelerini paylaştılar.

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