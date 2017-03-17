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KULAK AĞRISIYLA DOKTORA GİTTİ, İNANILMAZ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Kulak ağrısıyla doktora gitti, inanılmaz gerçeği öğrendi

Hatay'da 13 yaşındaki kızın kulağında filizlenen buğday ameliyatla çıkarıldı.

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Hatay'ın Hassa ilçesinde, 13 yaşındaki Merve Karakaya'nın kulağından filizlenmiş buğday çıkarıldı.

Kulağındaki ağrı şikayetiyle ailesi tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakaya'nın yapılan tetkiklerde kulağında bir cisim belirlendi.

Ameliyata alınan Karakaya'nın kulağında filizlenmiş buğday bulundu.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce kardeşiyle oynarken buğday tanesinin kulağına kaçtığını ama önemsemediğini söyledi.

Kulağındaki ağrıların artması üzerine doktora başvurduklarını anlatan Karakaya, "Operasyonun ardından doktorlar kulağımdan çıkan buğday tanesini gösterdi. Filizlenmiş haldeydi, şok oldum. Çok şükür ağrılarımdan kurtuldum." diye konuştu.

Karakaya, kulağından çıkan filizlenmiş buğdayı hatıra olarak saklayacağını dile getirdi.

Baba Nurullah Karakaya da ailece duruma şaşırdıklarını, kızının ağrıları dindiği için mutlu olduklarını kaydetti.

AA
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