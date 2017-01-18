Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor

1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile sivil liseye dönüştürülen ve yeni adı Kuleli Askeri Lisesi olan okul, aynı yıl tekrar askeri lise oldu ve bugünkü adını aldı. 31 temmuz 2016 tarihine kadar da hizmet verdi.



15 temmuz darbe girişiminde, lisenin komutanının erlere vur emri vermesi, birçok askeri lise gibi o lisenin de kapatılmasına neden oldu. Binanın geleceği ile ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Otel yapılacağı, ticari işletme olabileceği gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı her fırsatta böyle bir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Sonunda akıbeti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuleli Askeri Lisesi'nin müze olmasını istediği öğrenildi.