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KULİSLERİ SALLAYACAK ANKET SONUCU

Kulisleri sallayacak anket sonucu

ORC'nin yaptığı son ankette halkoylamasında 'evet' diyeceklerin oranı 55.4'e yükselirken bir diğer oran ise yüzde 83,9 oldu.

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ORC Araştırma Şirketi’nin 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Özel Gündem’ araştırmasında ‘Evet’ ve ‘Hayır’ arasındaki farkın az olduğu iddiasının altının boş olduğu ortaya çıkardı. 36 ilde toplam 2 bin 740 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 55.4’ünün referandumda ‘Evet’ cevabı vereceği, yüzde 44.6’lık bir kesim ise ‘Hayır’ diyecekleri ortaya çıktı.

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AB’YE DESTEK YERLERDE

Anketteki diğer bir sonuç da Almanya, Hollanda gibi AB üyesi ülkelerle yaşanan gerilimler ve AB üyesi ülkelerin açıkça Türkiye’ye saldırması karşısında bugüne kadar hep AB’ye üyelik sürecini desteklemiş olan Türk halkının bakış açısındaki keskin değişikliğe ilişkin. “Türkiye’nin AB’ye üye olmasını önemsiyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 83.9’u “önemsemiyorum” cevabını verirken, yalnızca yüzde 16.1’lik bir kesimin “önemsiyorum” demesi bu keskin değişikliği açıkça ortaya koydu.

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