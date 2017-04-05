36. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali'nin Onur Ödülü'nü almak üzere TİM Maslak Show Center'daki törene katılan sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen, Türkiye ve İstanbul'a ilk kez geldiğini dile getirerek, davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Festivalin Onur Ödülü'nü kazanan oyuncu Selma Güneri'ye ödülünü, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun takdim etti.

"Ükemizin en büyük film festivalinin ödülünü almak, çok büyük bir onur"

Güneri, izleyicilerin alkışlarıyla çok heyecanlandığını söyleyerek, "Heyecanım kat kat arttı. Çünkü Türk sinemasının bir Beyefendisinden, yakışıklısından, prensinden ödül aldım. Türk sinemasının 100 yıllık bir serüveni içinde 50 yıl gibi bir zaman diliminde var olabilmek, oyunculuk mesleğini icra etmek, bugün burada olmam, sizlerle göz göze, kalp kalbe olabilmek ve ülkemizin en büyük film festivalinin çok değerli ödülünü almak, çok büyük bir onur vesilesi oldu benim için. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

Ediz Hun da geceye katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sevgili Selma, sinemamızın en başta gelen oyuncularından, sanatçılarından biridir. 1965'te çalıştık. Ben 1963'ün Kasım ayında girmiştim. Ondan çok şey öğrendim. Hakikaten, olağanüstü çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu ödülü sana sunmaktan büyük onur ve bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Festivalde 61 ülkeden 207 yönetmenin filmi izleyiciyle buluşacak

Törende, 2016'dan bugüne vefat eden ve aralarında Vedat Türkali, Tarık Akan, Pınar Odabaş Aktuğ, Giovanni Scognamillo ve Halit Akçatepe gibi isimlerin de bulunduğu yerli ve yabancı oyuncu ve yönetmenleri anmak üzere bir video gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde, ayrıca sponsor olan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Kalben'in bir şarkı söylediği gecede, törenin ardından Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmi gösterildi.

Bu yıl 36. kez gerçekleştirilen festivalde 61 ülkeden 207 yönetmenin 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filmi gösterilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere, özel etkinlikler festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, 15 Nisan'da sona erecek.

AA