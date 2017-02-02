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KUMAŞ DEPOSUNDA BÜYÜK YANGIN

Kumaş deposunda büyük yangın

Bursa'da bir kumaş deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürelebildi.

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Bursa'da bir kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışma ile söndürülebildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde bulunan Halil Özbudak'a ait kumaş deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri köpük ve su sıkarak müdahale ederek yangının yan tarafta bulunan perde fabrikasına sıçramasını önledi. 3 saat süren çalışma ardından yangın tamamen söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının neden çıktığı ile ilgili itfaiye ve Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kumaş deposunda büyük yangın

DHA
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