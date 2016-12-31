Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kundaklayan şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin özel harekat polisleri eşliğinde adreslere girdikleri görülüyor. Adreslere giren ekipleri şüphelileri gözaltına alıyor.

2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. ile N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.B. ve M.O. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.