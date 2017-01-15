Kur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklama

Sakarya’nın Erenler İlçesi’nde, Kuran Kursu’nda görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Öte yandan akşam saatlerinde yapılan açıklamada dayakçı hocanın gözaltına alındığı bildirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı olayın kendilerine bildirilmemesi sebebiyle müftülük yetkilileri hakkında da soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Görmez de bir açıklama yaptı. Görmez, "Aradan uzun bir süre geçtikten sonra basına yansıyan bu içler acısı görüntülerden dolayı öncelikle gözümüzün nuru çocuklarımızdan özür diliyoruz" dedi, şahsın derhal görevden el çektirildiğini söyledi.

Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu’nda meydana geldiği belirtilen olayla ilgili görüntüler. sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, görevli hoca terlikle vurmasının ardından geri geri giderek köşeye sıkışan küçük çocuk ağlarken, hoca terlikle çocuğa ardı ardına vurmayı sürdürüyor. Küçük çocuğun tüm yalvarmalarına rağmen hocanın çocuğu dövdüğü bu görüntülere sosyal medyada tepki yorumları yapıldı.



Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman olayla ilgili kendilerine şikayette bulunulduğunu, soruşturmanın sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bahse konu görüntüler Erenler’de bulunan Kuran Kursu’nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır."

Hürriyet'in Diyanet yetkililerinden edinilen bilgiye göre olay mayıs ayında yaşandı ve müftülük soruşturma açar açmaz emekliliğini isteyen imam emekliye ayrıldı.

GEÇ SAATLERDE GÖZALTINA ALINDI



Dayak olayının görüntülerinin yayılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa terlikle dayak atan söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek daha önce yaşanan bir olayı kendilerine bildirmedikleri gerekçesiyle Müftülük yetkilileri hakkında da adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili, Kur'an kursunda görevli Ş.Y. evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



GÖRMEZ: GÖZÜMÜZÜN NURU ÇOCUKLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de olay yaşanan olay hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yaşananların din, din eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi yöntemleriyle hiçbir alakası olmadığını, böyle vahim bir suçu işleyen şahsın görevden el çektirildiğini belirterek, "Aradan uzun bir süre geçtikten sonra basına yansıyan bu içler acısı görüntülerden dolayı öncelikle gözümüzün nuru çocuklarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINDI



Başkan Görmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sakarya'da bir Kur'an kursunda 2016 yılı Mayıs ayında yaşananların, din ile din eğitimiyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi yöntemleriyle hiçbir şekilde alakası yoktur. Böyle vahim bir suçu işleyen şahıs hakkında Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma açılmış, görevden el çektirilmiştir.

Aradan uzun bir süre geçtikten sonra basına yansıyan bu içler acısı görüntülerden dolayı öncelikle gözümüzün nuru çocuklarımızdan özür diliyoruz. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için gerekli hukuki ve ahlaki adımlar atılmıştır. Bizzat kendim ve bütün personelim, çocuklarımızı inciten, hırpalayan her türlü davranışla mücadelede sonuna kadar kararlı olduğumuzu bir defa daha dile getirmek istiyoruz. Çocuğunu yaralayan bir toplumun geleceği sağlıklı olamaz ve bir insan çocuğun üstün menfaatlerini öncelemedikçe, üzerindeki ilahi emaneti hakkıyla koruyor sayılamaz."