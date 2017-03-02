''Kürdistan bayrağı hayır oylarını patlattı''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette Kürdistan bayrağının göndere çekilmesinin “hayır” oylarını yüzde 60'a yükselttiğini iddia etti.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un sorularını yanıtlayan Perinçek, ‘'Başbakan Yıldırım'ın Barzani ile Çankaya Köşkü'nde de Kürdistan bayrağının yer aldığı fotoğraftan sonra, evet çıkması mümkün değil. Hayır oyları patladı” dedi. AK Parti içinde eski ve yeni milletvekili, Genel Merkez yöneticisi, eski bakan ve il başkanı düzeyinde birçok kişinin “Hayır'' oyu vereceğini savunan Perinçek, “Başkanlığa hayır diyen AKP'lileri isim isim biliyorum. Bu skandaldan sonra hayır selinin önüne geçilemez. MHP tabanının da yüzde 80'i hayırcı” dedi.

Perinçek, şöyle konuştu: “Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması ABD'nin Kürdistan planına evet anlamı taşıyor. Bağımsız bir Kürdistan devleti yoktur. Ancak, ABD silahıyla hazırlanan bir bağımsız Kürdistan devlet planı vardır. AKP yönetimi Kürdistan bayrağıyla hem ABD'nin 2. İsrail planına, hem de PKK bayrağına ‘evet' dedi.”