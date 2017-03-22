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''KÜRDİSTAN BAYRAĞI'' KRİZİ BÜYÜYOR

''Kürdistan bayrağı'' krizi büyüyor

Birleşmiş Milletler, Irak'ın Kerkük kentinde kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Kerkük'teki tüm devlet kurumlarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağının asılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

BM Irak Yardım Misyonundan yapılan açıklamada, Irak anayasasına göre Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin yetki alanında olduğu ve Irak bayrağı dışında bir bayrağın asılmaması gerektiği ifade edildi.

Irak'taki birçok etnik ve dini grup arasındaki uyum ve barışı tehlikeye atabilecek tek taraflı adımlar konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Kerkük'teki kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Vali Kerim, Kerkük İl Meclisine geçen hafta bir yazı göndererek, nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'teki tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına Irak bayrağının yanı sıra IKBY bayrağının asılması talimatı vermişti.

AA
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