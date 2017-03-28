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KURTLAR VADİSİ'NDEN ÜRDÜN'E GİDİYOR

Kurtlar Vadisi'nden Ürdün'e gidiyor

Çiğdem Batur, hayranlarıyla buluşmak ve TV programına katılmak için gittiği Ürdün’de, Ramazan programı sunmak için teklif aldı.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki ‘Savcı’ rolüyle özellikle Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Çiğdem Batur, Ürdün'de sevenleriyle buluştu. Dört gün boyunca Ürdün'de kalan ve programlara katılan oyuncuya, konuk olduğu Nart TV'nin yöneticileri tarafından teklif geldi. Ramazan ayında program sunması istenen oyuncu, mayısta ülkeye giderek çekimlere başlayacak.

ÜRDÜN’DEN LONDRA’YA…

Bir ay Ürdün'de kalacak olan Batur'a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan ‘Bonanza' dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur'dan (Mohy Wuandour) geldi. Yönetmen, yeni projesinde oyuncuyu düşündüğünü söyleyerek, 10 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşmak için randevu verdi. Batur, Londra'ya gidip detayları konuşacak.

Sözcü
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