Kurtlar Vadisi'nden Ürdün'e gidiyor

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki ‘Savcı’ rolüyle özellikle Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Çiğdem Batur, Ürdün'de sevenleriyle buluştu. Dört gün boyunca Ürdün'de kalan ve programlara katılan oyuncuya, konuk olduğu Nart TV'nin yöneticileri tarafından teklif geldi. Ramazan ayında program sunması istenen oyuncu, mayısta ülkeye giderek çekimlere başlayacak.

ÜRDÜN’DEN LONDRA’YA…

Bir ay Ürdün'de kalacak olan Batur'a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan ‘Bonanza' dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur'dan (Mohy Wuandour) geldi. Yönetmen, yeni projesinde oyuncuyu düşündüğünü söyleyerek, 10 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşmak için randevu verdi. Batur, Londra'ya gidip detayları konuşacak.