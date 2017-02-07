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KURTLAR VADİSİ'NE FETÖ SORUŞTURMASINDA KARAR ÇIKTI

Kurtlar Vadisi'ne FETÖ soruşturmasında karar çıktı

15 Temmuz'dan önce ''Kurtlar Vadisi Darbe'' ismi için başvuruda bulunan Pana Film'e başlatılan soruşturmada karar verildi.

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15 Temmuz darbe girişiminden önce “Kurtlar Vadisi Darbe” ismi için başvuruda bulunan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat haklarında başlatılan “FETÖ" soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Takipsizlik kararında senaryoda kahramanların paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ettikleri ve Şaşmaz ile Canbolat’ın terör örgütü ile bağlantılarının tespit edilemediğini belirtildi.

Pana Film  24 Mayıs 2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne (TSE) “Kurtlar Vadisi Darbe” ismiyle marka başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yapıldığını belirten TSE suç oluşturabileceği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “terör örgütüne üye olmak” suçundan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canbolat hakkında soruşturma başlatıldı. 

"TEK AMACIMIZ MARKAMIZI KORUMAKTI"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Darbe'yi dizi film olarak 100 bölüm halinde çekmeyi planladıklarını belirterek, “Senaryonun ön hikayesi incelendiğinde paralel ve antiparalel yapının tek anlaştığı konu Polat'ın ortadan kaldırılması ve yerine kontrol edebilecekleri birinin geçmesidir. Ana fikri MİT krizi ve 17-25 Aralık'ı da kapsayacak şekilde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan değişik darbe planlarını işlemekti. Böylelikle yüce Türk milletini aydınlatmak gerçekleri görmesini amaçlamıştık” dedi. Şaşmaz ayrıca, “Kurtlar Vadisi darbe alan adını almamızın tek sebebi markamızı korumaktır” dedi. 

SENARYO 15 TEMMUZ İLE PARALEL DEĞİL
”Alınan ifadelerin ve yapılan incelemelerin sonunda savcılık, senaryoda anlatılan olayların 15 Temmuz darbe girişimiyle paralellik arz etmediği gibi senaryo kahramanlarının paralel devlet yapılanması ile mücadele edildiğini belirtti.

Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılarının tespit edilemediğini belirten savcılık şüphelilerin terör örgütü üyesi olmadıkları anlaşıldığından kovuşturmaya yer yok kararı verdi

 

 

Hürriyet
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