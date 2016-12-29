'Kürtler PKK'yı istemediklerini haykırdı'

Terör örgütü PKK'nın sivilleri de hedef alan bombalı saldırılarının Doğu ve Güneydoğu'da yoğun katılımlı gösterilerle protesto edilmesini değerlendiren Kürt aydınları, eylemlerle Kürtlerin "PKK'yı istemediklerini bir kez daha haykırdığını" vurguladı.

Kürt siyasetçiler ise şehir merkezlerine taşıdığı çatışmalar nedeniyle daha önce PKK'ya öfke biriktiren Kürtlerin artık çekinmeden sokaklarda düşüncelerini ifade edebildiklerini belirterek, son gelişmelerle birlikte kanlı örgütün bölgedeki hakimiyetini yitirdiğine dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (T-KDP) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, PKK'ya karşı Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerde protesto gösterileri yapıldığını hatırlatarak, "Büyük kalabalıklar, yüz metrelerce uzunlukta Türk bayrağının altında ve 'kahrolsun terörizm' sloganları atarak yürüyor. Buna karşı tepki gösteren kimse çıkmıyor. Artık bu PKK tayfası belli ki sessizliğe bürünmüş ya da takatten düşmüştür." dedi.

Kürtlerin geçmişten beri PKK'ya karşı öfke beslediğini dile getiren Kardaş, şehirlerde çukurların kazılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Kardaş, "PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin de bu duygunun oluşmasına katkısı var. Orada kendileri dışında hiçbir Kürt örgütüne tahammülleri yok." diye konuştu.

"PKK ciddi bir kırılma yaşıyor"

Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Lütfi Kıvanç da Kürtlerin, PKK'nın yıllardan beri yürüttüğü siyasetin çıkmazda olduğunu, bu durumun kendilerini mağdur ettiğinin farkına vardığını ifade etti.

PKK'nın kendi içinde ciddi kırılma yaşadığını vurgulayan Kıvanç, örgütün son zamanlarda yaptığı eylem çağrılarının eskisi gibi halkta karşılık bulmadığına dikkati çekti.

"PKK bir Kürt örgütü değildir"

Kürt yazar İbrahim Güçlü de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkın cuntacılara karşı gösterdiği tepkinin bir benzerinin, bölgede PKK'ya karşı ortaya konulduğunu söyledi.

Güçlü, "Çukur ve barikat eylemlerinden sonra deşifre oldu ve açığa çıktı ki PKK bir Kürt örgütü değildir. Türkiye'ye karşı örgütlenen uluslararası güçlerin vekalet savaşını yürüten bir yapıdır. Kürtler bunu anlamaya başladı ve PKK'yı istemediklerini haykırdı." görüşünü paylaştı.

"PKK'nın korkutacak pozisyonu kalmadı"

Gazeteci yazar Ümit Fırat da PKK'nın tepki eylemlerine katılanları korkutacak bir pozisyonu kalmadığını kaydetti.

PKK'nın kendi kitlesi üzerinden en çok etkili olduğu yerlerde bile yok sayıldığını vurgulayan Fırat, HDP'nin kimi zaman eylem için yaptığı çağrıların da eskisi gibi karşılık bulmadığına dikkati çekti.

Fırat, "Kimse HDP'nin çağrılarına cevap vermiyor. Bu hadise PKK eylemlerine karşı sokaklara çıkan insanları bir bakıma cesaretlendirdi. PKK'nın yaptığı şeyi onaylamamaktan kaynaklanan bir cesaret var. PKK, son gelişmelerden yola çıkarak kitlesini kaybettiği için bir paniğe kapılmıyor gibi ama eskisi gibi de sokaklarda boy gösteremiyor." ifadelerini kullandı.