  • Amerika-Rusya PYD ile kol kola
  • Sosyal medyada linç ettiler
  • Şehidi pasta yaptılar
  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • TSK PKK'ya bomba yağdırdı

KÜRTLERİN BAĞIMSIZLI REFERANDUM TARİHİ BELLİ OLDU

Kürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli oldu

Irak'ta Kürtler 2017'de bağımsızlık için referandumuna gidiyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD merkezli haber sitesine (philly.com) verdiği mülakatta bağımsızlıkla ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Barzani, uluslararası kamuoyuna Kürtlerin ne istediğini ve nasıl bir tercih yapacaklarını göstermek için 2017'de IKBY'de referandum yapılacağını ve bunun kesin olduğunu söyledi. Referandumdan hemen sonra bağımsızlık ilan etmenin mecburi olmadığını ifade eden Neçirvan Barzani, artık birleşik Irak adında bir şeyden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere de değinen Neçirvan Barzani, şunları söyledi: “Eski döneme artık dönmemiz mümkün değil Musul’dan sonraki Irak Musul’dan önceki Irak’tan çok farklı olacak. Kalıcı çözüme ulaşmak için Bağdat ile çok ciddi bir diyalog sürecine başlamak istiyoruz. Ancak Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde henüz sağlam bir ilerleme kaydedilmedi. ABD, Irak’ın bütünlüğünden yana kanaat kullanmak istiyorsa şayet birleşik bir Irak’ın varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerçeğini de bilmesi lazım. ABD, Kürt meselesine ciddi bir şekilde yaklaşmalı.”

251
-
Merkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabıMerkel'den Erdoğan'a sürpriz cevabı
Ak Parti'nin anketçisinden sok açıklamalarAk Parti'nin anketçisinden sok açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler
Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''
Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecekKılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek
Salim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarıSalim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarı
''Çılgın proje'' buraya yapılacak''Çılgın proje'' buraya yapılacak
PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''
Hamile kadın intihara kalkıştı !Hamile kadın intihara kalkıştı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS