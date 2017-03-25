Kürtlerin bağımsızlı referandum tarihi belli oldu

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD merkezli haber sitesine (philly.com) verdiği mülakatta bağımsızlıkla ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Barzani, uluslararası kamuoyuna Kürtlerin ne istediğini ve nasıl bir tercih yapacaklarını göstermek için 2017'de IKBY'de referandum yapılacağını ve bunun kesin olduğunu söyledi. Referandumdan hemen sonra bağımsızlık ilan etmenin mecburi olmadığını ifade eden Neçirvan Barzani, artık birleşik Irak adında bir şeyden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere de değinen Neçirvan Barzani, şunları söyledi: “Eski döneme artık dönmemiz mümkün değil Musul’dan sonraki Irak Musul’dan önceki Irak’tan çok farklı olacak. Kalıcı çözüme ulaşmak için Bağdat ile çok ciddi bir diyalog sürecine başlamak istiyoruz. Ancak Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde henüz sağlam bir ilerleme kaydedilmedi. ABD, Irak’ın bütünlüğünden yana kanaat kullanmak istiyorsa şayet birleşik bir Irak’ın varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerçeğini de bilmesi lazım. ABD, Kürt meselesine ciddi bir şekilde yaklaşmalı.”