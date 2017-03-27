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KURTULMUŞ YENİ BİR DARBE BEKLİYOR MU ?

Kurtulmuş yeni bir darbe bekliyor mu ?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaşanan son 'darbe' hareketliliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesine konuştu. Geçen hafta Ankara’da Emniyet’in yaptığı tatbikat paniğe neden olmuş ve “darbe mi oluyor” şeklinde ifadeler kullanılmıştı. Ankara’da yaşananlar ve “darbe mi olacak” şeklindeki soruya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yanıt verdi.

İşte Kurtulmuş’un Star’a verdiği röportajın ilgili bölümü:

“Bir hareketlilik oldu geçen hafta Ankara’da. Darbe mi oluyor yorumları oldu. Anlaşıldı ki Emniyet tatbikatı. Emniyeti tatbikat için motive eden şey ise olası bir kalkışmada kurumları ve kişileri nasıl koruyacağı? Dolayısıyla hükümet bu konuda bir risk mi görüyor? Bir yandan da FETÖ’den benzer imalar geliyor. Perinçek “Martta Türkiye cayır cayır yanacak” gibi laflar ediyordu. Bir yandan da “bu referandumu bize sağ salim yaptırmazlar” endişesi var.

Hayır, Türkiye’de artık hiç bir güç darbe yapamayacaktır. Türkiye 15 Temmuz’dan sonra milletçe bunu gösterdi. Sistemin bir takım vesayetçi darbeci tarafları da 16 Nisanla birlikte tamamen ortadan kaldıracak. Ama Türkiye de gösterdi ki bu millet göğsünü açarak tankların karşısında durabiliyor. Yumruklarıyla savaş uçaklarına karşı mücadele edebiliyor. Allah bütün şehitlerimizden gazilerimizden razı olsun. Dolayısıyla artık darbe heveslileri zihninin kenarından bile darbeyi geçirecek olsa bin kere düşünmek zorunda. Milletimiz işinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinden bu FETÖ’cü eşkıyalar temizlendikçe devletin diğer kurum ve kuruluşların AB hukuk tabiriyle söyleyeyim, Bu örgütün elemanları devletten arındırıldıkça bizim kurum ve kuruluşlarımızın kabiliyetleri ve kapasiteleri artıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bu anlamda gerçekten durumun farkında, meşru hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın emrinde işinin başındadır.”

Star
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