Kurtulmuş'tan çiftçilere müjde

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş: "Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmadan satır başları ise şöyle:

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin, tarımsal kooperatiflerin ve tarım işletmelerinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı.

BARBARCA BİR TUTUM İÇİNE GİRDİLER

Bütün milletimizin ibretle izlediği gibi Türk vatandaşlarının barışçıl gösteriyi atlarıyla, köpekleriyle engelleyecek kadar barbarca tutum içerisine girdiler. Bu tavrı reva görenler PKK'nın açık bir şekilde gösteri yapmasına ses çıkarmadılar. Hatta PKK'Nın Almanya'nın şehirlerinde polisin gözetimi altında güvenlikle yapmalarını sağlayacak imkanı sağladılar. Bu kabul edilemez. Son derece yanlış tavır ve tutumdur.

BU TAVRI AÇIKÇA KINIYORUZ

Hiçbir demokratik kural bakımından izahı yoktur. Bu örgütün açıkça posterleriyle Türkiye karşıtı gösteri yapmasına müsaade etmek, dostu oldukları Türkiye'nin bakanlarına toplantı yapmasına izin vermeme tvrını kabul etmiyoruz. Bu tavrı açıkça kınadığımızı belirtiyoruz. Bu dostluğa ve müttefikliğe uymayan tavırlar, daha sonraki demeçlerle derinleştirilmiştir.

FETÖ'YE ARKA ÇIKMAK DEMEKTİR

Alman istihbaratının başkanı 15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ izine rastlanmadığını, Türkiye'nin inandırıcı olmadığını söylediği cümleler kabul edilebilir değildir. FETÖ'nün bu işin arkasında öldüğünün ispat edilebilmesi için 250 bin kişi mi ölmeliyidi? 2 bin 500'e yakın yaralımız, bombalanmış olan Külliye, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Boğaz Köprüsü'ndeki o görüntüler. İnsanların üzerinden geçen tankların görüntüleri yeterli deliller değil midir? Hangi akla hizmet söylenmiş bir söz olduğunu anlamakta zorlandığımızı söylemek isterim. FETÖ'ya arka çıkmak demektir. Bütün bunları bir telaşla söylenmiş, Türkiye'nin referandumunda 'Evet' çıkmaması için söylenmiş sözler olarak gördüğümüzü belirtmek isterim.

Hiç kimse Türk halkını bir şey anlamaz zannetmesin. Bu manşetlerle bu tavırlarla ortaya bazı siyasetçiler tarafından konulan keskin Türkiye karşıtlığı ile vatandaşlarımızın ferasetle oy kullanmasına neden olurlar. Yahu bu adamlar niye böyle davranıyor diyerek vatandaşlarımızın güçlü şekilde Türkiye'nin istiklaline sahip çıkmasına neden olurlar. Bu davranışları demokrasiye uygun bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bütün bunlar Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir. Avrupa'da yükselen ırkçılığın, Türkyie düşmanlığının tezahür etmiş halleridir. Bundan Türkiye'ye zarar gelmez ama bunları yapanlar fayda edemez.

TÜRK HALKI KARAR VERECEK

Türkiye'nin hangi sistemle yönetileceğine felanca ülkede oturan biri karar vermez. Buna aziz Türk milleti karar verir. 16 Nisan'da sandık ortadadır, millet ne karar verirse başımızın üstünedir. Türkiye'deki referandum TBMM'den 339 milletvekilinin 'Evet' oyu ile çıkmış ve milletin önüne gitmektedir. Hariçten gazel okumasınlar. Türk halkının tercihlerine saygı duysunlar. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünedir.

NAZİ BENZETMELERİ

Kusura bakmasınlar biz bu faşizm benzetmelerini Avrupalı dostlarımızın geleceğinden endişe ettiğimiz için söylüyoruz. Bunlardan korunmaları için davranışlarını gözden geçirmeleri gereken biz değiliz. Bu tavırları ortaya koyanlar, faşizm ve nazizm söylemlerinden endişe edenlerdir. Wilders diye bir adam çıkacak, ya da Almanya'da neo-naziler ortaya çıkacak, Türklere yabancılara karşı derin devlet operasyon yapacak, Müslümanlar dışarı diye mitingler yapılacak, siz de çok kültürlülükten bahsedip ırkçılığa demokratik tepki diyeceksiniz. Akıllarını başlarına toplasınlar diye söylüyoruz. Bize laf yetiştirmelerine gerek yok. Tedbir çok kültürlülükten geçiyor.

Faşizmin ve nazizmin ayak seslerini duyuyoruz. Buna tedbir almak lazım. Orada 3 nesildir oturan insanları, kendi vatandaşı olan insanları yabancı göstermek doğru değildir. O akşam yaşadıklarımız sabaha kadar bütün milletimizi öfkelendirdi. Biz siyasi akılla hareket ediyoruz. Yakın komşumuz, dostumuz, müttefikimiz, Avrupa kıtasını kötü bir gelecek bekliyor. Bu tedbirleri almanın yolu yabancılarla dostluk içerisinde yaşamaktır. Rencide etmek için söylemiyoruz, akıllarını başlarına alsınlar. Faşizmin tuzağına düşmesinler diye bunları söylüyoruz

Yeni KHK çalışması var. Son noktaya geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacak.

PYD YER ALMAZSA ETKİN ŞEKİLDE OLMAYI PLANLIYORUZ

Fırat Kalkanı operasyonu ile belli bir noktaya gelindi. Hem ABD hem Rusya son kararlarını verecekler. Türkiye olarak bu şehirlerin tamamının etnik yapısının korunmasından yanayız. Mezhebi yapıyı bozacak bir şey bölge barışının sağlanmasına vesile olmaz. Dolayısıyla Münbiç'in etnik yapısı korunmadır. Aynı şekilde Rakka ve Afrin bölgesinin yapıları korunmalıdır. Hem Ruslarla, hem Amerikalılarla konuşuyoruz. Her iki ülkenin aldığı net bir karar yok. Farklı şıklar duruyor. Eğer PYD unsurları yer almazsa DEAŞ'tan temizlenmesi için ve o şehirlerin kendi halklarına geri verilmesi sürecinde etkin şekilde yer almaya hazır Türkiye. Hem ABD hem Rusya ile paylaşıyoruz.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde konuları değerlendiririz. Geri kabul anlaşması vizesiz Avrupa ile eş zamanda gündeme geldi. Şartların olgunlaşması ve Türklerin milli menfaatleri çerçevesinde bununla ilgili karar veririz.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Referandum kampanyası kazasız belasız gidiyor. Sandık gününde sandıkların güvenlik altına alınması ve oy verecek olan vatandaşlarımızın da her türlü tehdit ve baskıdan uzak şekilde oy verebilmesi için tedbirler alınıyor. Tabii ondan sonraki süreç sayıldıktan sonra düzenli şekilde ilgili merkezlerde toplanması ve oy verme işlemlerinin sağlıklı şekilde sonlandırılmasıdır. Her türlü tedbir alıyor.