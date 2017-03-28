Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet yetkilileri ile televizyon genel yayın müdürleri arasında yapılan toplantı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Bizim amacımız yasaklamak değil ama bu kanalların kendine çekidüzen vermesi" açıklaması yaptı. Açıklama "KHK'dan vazgeçildi" yorumlarına neden oldu.

Öte yandan toplantıda izdivaç programlarına alternatif olarak aile dizilerinin üretilmesi fikri gündeme getirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, birkaç toplantının daha yapılmasında hemfikir kalınırken, RTÜK gibi denetleyici kuruluşların yanı sıra televizyon kanallarının da tedbirler alması kararı verildi. RTÜK, TRT1’de 2012-2014 yılları arasında yayımlanan ve ailenin bütünlüğünün korunmasını işleyen “Böyle Bitmesin” gibi dizilerin, izdivaç programlarına alternatif olarak üretilebileceği önerisini getirdi.

Aile bütünlüğünün korunmasının ve Türkiye’de son yıllarda artan boşanma oranlarının ele alındığı dizi önerisi RTÜK’e göre izleyicinin ilgisini de çekiyor.