Kurtulmuş'tan kritik açıklamalar

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş açıklamalarda bulunuyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Birinci konu, Terörden zarar gören illerimizin imar faaliyetler gözden geçirilmiş yapılan ve yapılacak işler değerlendirilmiştir. Toplam imar faaliyetlerinin 2,1 milyarlık kısmı tamamlanmış ve 25 bin konut vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirilmiştir.

İkinci konu, Hollanda'daki son gelişmeler karşında Türkiye'nin alacağı kararlardır. Masaya yatırılmış ve uzun uzun müzakere edilmiştir. Hollanda'da yapılanlar hiç bir ölçüye uymayan hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Ne insan haklarına uygundur, ne demokrasiye uygundur ne de Avrupa'nın ortak değerlerine uygundur. Bakanımıza yapılan hadsiz ve terbiyesiz tavır, sivil vatandaşlarımızın üzerine karşı yapılan barbarca tavır asla kabul edilemez. Bu davranışı hiç bir platformda kabul etmediğimizi dile getirmek istiyoruz.

Alınacak tedbirler

- İzinli olarak yurtdışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilene kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanmasına kararlaştırıldı .

- Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı.

- Resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek diplomatların gelmesi engellenecektir. Türkiye Hollanda'nın yaptıklarını telafi edene kadar diplomatik uçuşlara izin vermeyecek.

- TBMM ile Hollanda parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının lahvedilmesi TBMM'ye tavsiye edilmesi kararı alındı.