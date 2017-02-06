YEREL HABERLER
Kütahya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KURU SOĞANIN FİYATI DÜŞTÜ

Kuru soğanın fiyatı düştü

Kütahya'da geçen yıl kilosu 9-10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın fiyatı yarı yarıya düşerek satılmaya başlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 9-10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın fiyatı bu yıl yarı yarıya düşerek 5-6 lira arasında satılmaya başlandı.

Hisarcık pazarında tohumluk kuru soğan satışı yapan Osman Doğan, bu yıl tohumluk kuru soğan üretiminin artmasından dolayı fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyledi. Doğan, "Geçen sene kuru soğan rekoltenin düşük, talebin yüksek olması nedeniyle fiyatlar 10 TL'ye kadar yükselmişti. Bu yıl üretimin artmasıyla tohumluk kuru soğanın kilosunu şu an 5-6 liradan satıyoruz. Vatandaşlar soğan dikimi için havaların ısınmasını bekliyor. Havaların düzelmesiyle tohumluk kuru soğan fiyatlarında az da olsa bir artış olabilir. Ancak geçen yılki fiyatlara yükselmez" dedi.

İHA
534
Dev saadet zinciri: 100 milyon euro topladılar !Dev saadet zinciri: 100 milyon euro topladılar !
Camide evet propagandası!Camide evet propagandası!
ATAK projesinde korkunç şüpheATAK projesinde korkunç şüphe
Partilerin propaganda sürüleri belli olduPartilerin propaganda sürüleri belli oldu
Helikopter pilotu ve kule arasında şoke eden diyalogHelikopter pilotu ve kule arasında şoke eden diyalog
Nilhan Osmanoğlu'ndan sert sözlerNilhan Osmanoğlu'ndan sert sözler
Cani anne tutuklandı !Cani anne tutuklandı !
İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor ?İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor ?
Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS