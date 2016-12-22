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KUŞ GRİBİ YENİDEN TÜRKİYE'DE: TÜM KANATLI HAYVANLAR TOPLANIYOR !

Kuş gribi yeniden Türkiye'de: Tüm kanatlı hayvanlar toplanıyor !

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuş gribine vakasına rastlanması üzerine ilçedeki tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilmek üzere toplanmaya başlandı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuş gribine vakasına rastlanması üzerine ilçedeki tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilmek üzere toplanmaya başlandı.

Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde bir ördeğin ölmesi üzerine şüphelenen mahalleli Karacabey İlçe Tarım ekiplerine haber verdi. Mahallede yapılan incelemede kuş gribine rastlandı. Uluabat Mahallesi'ndeki tüm kanatlı hayvanları toplamaya başlayan ekipler hastalığın yayılmaması için de tedbirler alıyor. Mahallenin ismini aldığı Uluabat gölü kıyında olması ve yabani kuşların göç güzergahında olması sebebiyle hastalığın göç kuşlarından geçtiğinden şüpheleniliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Uluabat Mahallesi Azası Tufan Uğur, "Uluabat gölüne kıyı olan mahallemizde bir ördeğin ölmesi üzerine ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine haber verdik. Ölen ördekte yapılan incelemede kuş gribine rastlandı. Dün akşam saatlerinde ilçe tarım ekipleri gelerek mahallemizdeki kanatlı hayvanları topladı. Bizim mahallemiz yaban kuşlarının göç güzergahında olduğu için kuş gribi her yıl bu mevsimde görülmekteydi. Fakat yapılan incelemelerde bu yıl kuş gribinin daha bulaşıcı olduğu tespit edilmiş, Bursa Halk Sağlında görevli doktorlar gelerek inceleme yaptılar. Bu akşam ilçe tarım ekipleri mahalleye gelerek halkı bilgilendirecekler. Vatandaşların baktığı ördekler gölde yüzerek besleniyor. Hastalığın göç mevsiminde olan yaban kuşlarından geçtiği tahmin ediliyor" diye konuştu

İHA
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